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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المدعي العام البلجيكي: مقتل المشتبه به في هجوم بروكسل

الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية
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قتل المشتبه به فى عملية إطلاق النار التى وقعت الليلة الماضية فى العاصمة البلجيكية بروكسل، إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال عملية اعتقاله فى بلدة "سكاربيك"، حسبما أفاد مكتب المدعى العام الاتحادى الفيدرالى البلجيكى.

ونقلت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية عن مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي والمسئول عن قضايا الإرهاب الذى تولى التحقيق أن هذا الشخص قد نشر رسالة بفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يتبنى فيها هذا الهجوم.

وأضافت القناة أن المشتبه به الرئيسي في الهجوم كان يرتدي سترة برتقالية وتتبع مشجعين سويديين متواجدين في العاصمة البلجيكية لحضور مباراة بين فريقى بلجيكا والسويد وكانا يستقلان سيارة أجرة، واستهدفهما مطلق النار في البداية عندما كانا في السيارة قبل أن يلاحقهما فى ردهة مبنى.

وقد شهدت بروكسل في 22 مارس الماضي هجومين انتحاريين استهدفا مطار زافينتيم ومحطة لقطارات المترو، وأوقع الهجومان 35 قتيلا بحسب حصيلة أعلنتها محكمة الجنايات التي تحاكم مرتكبي هذه الهجمات الانتحارية.

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المدعى العام البلجيكى هجوم بروكسل
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