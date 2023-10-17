رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب لعبة "تنس الطاولة" خلال تفقده صالة الألعاب الرياضية

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الطلاب بلعبة تنس الطاولة "البينج بونج" خلال تفقده صالة الالعاب الرياضية بكلية التربية، يصاحبه كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بمقر الجامعة الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة، الاهتمام الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطالب الجامعي وتقديم كافة أوجه الدعم له، وأهمية تدشين جسور التواصل المباشر مع الشباب، باعتبارهم محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة، موضحاً ان القيادة السياسية أولت أيضاً اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية، وهذا الدعم غير المسبوق قد أسهم بشكل كبير في تطوير وصقل مهارات الطلاب، ورفع مستوى الأنشطة الرياضية في مصر.

وأوضح النعماني، أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية شاملة ومشجعة للطلاب، لتعزيز الروح الرياضية والاجتماعية والثقافية بين الطلاب، مضيفاً إلى أهمية مشاركة الطلاب في كافة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها بهدف تكوين مجتمع طلابي قوى متطور، وتوفير أجواء تحفيزية، لانخراط الطلاب في الأنشطة الرياضية.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة تؤمن بأهمية الأنشطة الطلابية وممارستها، بهدف بناء جيل على قدر كبير من تحمل المسئولية، يستطيع مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع، داعياً الطلاب الي ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة والتي تسهم في اكتسابه مهارات متعددة للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية.