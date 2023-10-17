العراق: اعتقال 10 إرهابيين من داعش في أربع محافظات

أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، القبض على عشرة إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية في بغداد وكركوك وصلاح الدين وديالى.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه " ضمن سلسلة من الإنجازات المتتالية التي حققها مفارزنا في ملاحقة ما تبقى من عصابات داعش؛ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات وبناءٍ على معلومات استخبارية دقيقه تتعلق بتواجد وتحركات لعشرة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وذلك في عدة محافظات"، مضيفة أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبعد استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة أسفرت العملية من إلقاء القبض على جميع المطلوبين ".

وأشارت إلى أن "المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى عصابات داعش واشتراكهم بعمليات إرهابية استهدفت أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمواطنين، وأنهم كانوا يتقاضون لقاء عملياتهم الإجرامية مبالغ مالية".