تعرف على أسعار السلع الأساسية بعد مبادرة تخفيض الأسعار.. شاهد

بعد صدور قرارت وزارة التموين بتخفيض أسعار السلع الأساسية ضمن المبادرة التي أعلن عنها مجلس الوزاراء مطلع الشهر الجاري، ترصد “البوابة نيوز”، أسعار السلع التي تم تخفيضها:

- سعر السكر 1 كيلو 27 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- سعر الزيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45.

- كيلو أرز بلدي بسعر 22 بدلا من 28.

- أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25.

- دواجن برازيلي 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا.

- طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيهًا.

- مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها.

وتتراوح نسبة التخفيض من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.