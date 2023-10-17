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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

تعرف على أسعار السلع الأساسية بعد مبادرة تخفيض الأسعار.. شاهد

سيدة تشتري سلع غذائية
سيدة تشتري سلع غذائية
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بعد صدور قرارت وزارة التموين بتخفيض أسعار السلع الأساسية ضمن المبادرة التي أعلن عنها مجلس الوزاراء مطلع الشهر الجاري، ترصد “البوابة نيوز”، أسعار السلع التي  تم تخفيضها:

- سعر السكر 1 كيلو 27 جنيها بدلا من 35 جنيها.
- سعر الزيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45.
- كيلو أرز بلدي بسعر 22 بدلا من 28.
- أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25.
- دواجن برازيلي 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا.
- طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيهًا.
- مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها.
وتتراوح نسبة التخفيض من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

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وزارة التموين تخفيض أسعار السلع مجلس الوزاراء اسعار السلع الغذائية
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