رئيس خارجية النواب: القمة الإقليمية والدولية حول القضية الفلسطينية تجسيد للرؤية الحكيمة للقيادة السياسية

أكد النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه أكد أثناء حضوره اجتماعات لجنة الشرق الأوسط المعنية بالقضية الفلسطينية بالاتحاد البرلمانى الدولى للبرلمانيين ضرورة دعوة حكوماتهم للمشاركة فى القمة التى دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفق رؤية حكيمة فى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لإدخال المساعدات ووقف العدوان وتفعيل حل الدولتين.

وتابع كريم درويش أن القمة التى دعت لها مصر تكمن دلالاتها فى إيجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية التى أريد لها أن تفقد الزخم والتأييد خلال السنوات الماضية بفعل تطورات الأوضاع الدولية وسياسات إسرائيل فى هذا الشأن برفض المحاولات لاستئتاف عملية السلام وفق مرجعيات مؤتمر مدريد للسلام والمبادرة العربية للسلام، كما أنها تأتى وفق رؤية حكيمة أن يكون للأطراف الإقليمية والدولية المعنية والمؤيدة لحل الدولتين الدور الفاعل فى هذا الشأن وأن تكون تلك القضية العادلة على أولويات المنظمات الدولية وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الإقليمية.

ولفت رئيس خارجية النواب أن تلك القمة كاشفة عن مواقف كافة القوى من جوهر حل القضية الفلسطينية وهو حل الدولتين الذى لم يتحقق طيلة 75 عاما الماضية مما شكل عامل اليأس الرئيس للفلسطينيين.

واختتم درويش أن اتصالات مصر ومشاوراتها مع الدول الصديقة والشقيقة أسفرت عن تأييد ودعم واسعين لعقد تلك القمة التى تضع القوى الدولية أمام مسئولياتها السياسية والإنسانية.