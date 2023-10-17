ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 3 أطفال في حريق منزلهم بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي 3 أطفال مصرعهم، في حريق شب بمنزل أسرتهم بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل، بمنزل بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق شب بمنزل مكون من 4 طوابق بجوار مسجد التوحيد.

 وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين مصرع 3 أطفال في الحريق، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ads
مصرع 3 أطفال في حريق منزل بالفيوم الحماية المدنية في الفيوم منطقة قحافة بمدينة الفيوم الفيوم حوادث الفيوم
ads