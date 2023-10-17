مصرع 3 أطفال في حريق منزلهم بالفيوم

لقي 3 أطفال مصرعهم، في حريق شب بمنزل أسرتهم بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل، بمنزل بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق شب بمنزل مكون من 4 طوابق بجوار مسجد التوحيد.

وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين مصرع 3 أطفال في الحريق، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.