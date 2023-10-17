جولد بيليون: الذهب ينتقل إلى منطقة سعرية حرجة

كشف التحليل الفنى لجولد بيليون اليوم ، أنه بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الذي شاهدناه نهاية الأسبوع الماضي، انتقل الذهب إلى منطقة سعرية حرجة بعض الشيء، خاصة مع انتهاء الدعم من الطلب على الملاذ الآمن وفي نفس الوقت عدم وجود ضغوط سلبية كبيرة على الذهب حتى الآن وفق جولد بيليون.

وتسبب هذا في تراجعات تصحيحية معتدلة لأسعار الذهب منذ بداية الأسبوع، ولكن البيانات الأمريكية التي تصدر اليوم قد تعيد الحركة إلى الأسواق.

يتداول الذهب الآن عند الحد العلوي لقناة سعرية هابطة ويواجه منطقة دعم بين 1910 – 1900 دولار للأونصة، في المقابل عند الارتفاع سيواجه خط القناة السعرية الهابطة حول مستويات 1925 – 1930 دولار للأونصة وعند الاختراق سيكون المستهدف عند منطقة المستوى 1950 دولار للأونصة ومن بعده منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة.

وقوى البيع والشراء على الذهب حالياً تبحث عن الحافز لسيطرة كل منهما على الآخر، وستعمل البيانات الاقتصادية اليوم وحديث رئيس الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس المقبل على توضيح الصورة بعض الشيء.

ولكن سيبقى شبح الطلب على الملاذ الآمن متواجد لدى الذهب خاصة في ظل عدم اليقين والتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. لذا فأي تطورات في أوضاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس سيكون لها تأثير مباشر على حركة الذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يتداول الذهب حالياً عند منطقة حرجة بين 1910 – 1930 دولار للأونصة، اختراق هذه المنطقة لأعلى سيتزامن مع اختراق الحد العلوي للقناة السعرية الهابطة، وسيكون المستهدف الأول في حالة نجاح الاختراق عند 1950 ومن بعده منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة.

مؤشرات الزخم تميل إلى اظهار تشبع في الشراء الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع إلى منطقة 1900 – 1910 دولار للأونصة ولكن هذه المنطقة تقدم دعم قوي حالياً للسعر في ظل تواجد المتوسطات المتحركة لـ 50 و 100 و 200 يوم ضمن هذه المنطقة.

أما عن السعر المحلي فيتداول حالياً حول مستوى 2330ج للجرام عيار 21 حيث يسيطر التذبذب على تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع، نرى فى جولد بيليون أن اسعار الذهب محليا أمام سيناريوهين يدعمان الإيجابية الأول وهو مواصلة الصعود مباشر حول السعر الحالى لنستهدف

بذلك 2400ج والأخر هو التراجع لنتداول حول مستوى 2280ج ومن ثم الصعود مباشرة إلى 2400ج . اما فى حال تراجعت الأسعار بقوة دون مستوى 2260ج فى تلك الحالة فقط نتوقع مزيد من السلبية على الذهب.