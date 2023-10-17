تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة مواطن وقتله في وسط البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين من جنسيات أجنبية، بينهم اثنين هاربين، في اتهامهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر بغرض سرقتهما في منطقة وسط البلد، إلى جلسة اليوم الثاني من دور ديسمبر المقبل.

كما أمرت المحكمة برئاسة المستشار محمد إبرهيم قنصوه وعضوية المستشارين محروس حلمى واحمد شلبي وجوزيف بطرس، بإيداع أحد المتهمين مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامه قواه العقلية. ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة بالاكراه.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضى، عقدوا العزم وبيتوا النية على التوجه إلى منطقة وسط البلد دائرة قسم شرطة الازبكية، لاكتظاظها بالمواطنين وسرقتهم كرها عنهم وازهاق روح من يعارضهم وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض عبارة عن سكين وأخفوا معالمهم الرئيسية بارتداء بعضهم غطاء على الوجة والرأس.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين كرها عنهم خلال سيرهم بالطريق العام ليلا حال حملهم سلاح ابيض وقتلهم في حالة مقاومتهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين في اليوم التالى الموافق 29 ديسمبر تجول بمنطقة وسط البلد مرة ثانية بحثا عن فريسة يسلبوا متعلقاتها واثناء سيرهم بشارع الجمهورية، تلاحظ لهم عن بعد سير المجنى عليهما بمفردهما فتخيروا سرقتهما وتوجهوا لهما على شكل مجموعتين لعدم لفت الانتباه، وما أن ظفروا بهما حتى استوقفوهم وامروهم بالتخلي عن كافة متعلقاتهم وما أن عارضوهم حاصروهم وامسكوا بهما، وسدد المتهم الأول للشاهد الأول طعنتين بقصد إزهاق روحه كما سدد المتهم الأول أيضا للمجنى عليه الثانى طعنه قاتلة قاصد إزهاق روحه هو الاخر وتوفى متأثرا بجراحه.