الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تكّرم رئيس هيئة التأمينات المصرية

على هامش فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، كرّمت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تقديراً للتجربة المصرية في مجال إصلاح وتطوير ورقمنة منظومة التأمينات المصرية ، حيثُ أُقيمت تلك الندوة تحت بعنوان " المقاربات الفُضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي " تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والذي بدأت فعاليه منذ امس الإثنين بمحافظة الأقصر ، واستمرت على مدار اليوم بهدف إستعراض تجارب الدول العربية في مجال إصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الوطن العربي .

وفي السياق ذاته أكد عوض على أهمية التجمع الدولي للشركاء والذي صار أمراً مُلحاً بهدف إستعراض تجارب الدول في مجال إصلاح المنظومة التأمينية ، وتابع تأكيده بأهمية إقامة تلك الندوات بهدف تبادل الرؤي والتجارب بين الدول حتى يتم تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لكل أطراف العملية التأمينية في الوطن العربي ، مشيراً إلى أن الدول العربية قد خطت خطوات واسعة في مسيرة دمج الهياكل الإدارية وتوحيد التشريعات المتعلقة بالتأمين والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى الرقمنة والتحديث الدائم لوسائلها في تقديم الخدمة التأمينية وفق المعايير العالمية .

وتابع على أن جميع الدول الحاضرة لديها القدرة الهائلة على معالجة كافة التحديات التي تواجه نظم التأمين والضمان الاجتماعي .

يُذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تُعد بمثابة الكيان والأم لكافة مؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى العالم ، حيثُ تضم في عضويتها 344 عضواً من 150 دولة حول العالم يتكاتفون جميعاً بهدف تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي فضلاً عن دعم الدول الأعضاء في إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات .