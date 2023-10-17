بسبب دعمه لغزة.. بايرن ميونيخ يحقق مع نصير مزراوي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أنه سيتحدث مع لاعبه المغربى نصير مزراوي، بعد موقفه الذى أعلنه عبر منصات التواصل الاجتماعى اتجاه قطاع غزة.

ونشر مزراوي، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، منشورا يتضمن تعليقا صوتيا جاء فيه: "اللهم أنصر إخواننا المضطهدين في فلسطين ليحققوا النصر، رحم الله الأموات وشفى الله جرحاهم".

وعلى اثر ذلك رد نادى بايرن ميونيخ فى بيانا رسميا، نشرته وكالة الأنباء الألمانية، جاء فيه: "اتصل النادي على الفور بنصير مزراوي بعد منشوراته على إنستجرام الأحد".

وأضاف: "اللاعب موجود حاليا مع منتخب المغرب، بعد عودته من المقرر إجراء محادثة شخصية مفصلة مع إدارة النادي في ميونيخ".

واكمل: "بغض النظر عن ذلك، فإن الجميع، بما في ذلك كل موظف وكل لاعب، يعرفون القيم التي يمثلها نادي بايرن ميونيخ، لقد عبرنا عن ذلك علنا وبشكل لا لبس فيه في منشور مباشرة بعد الهجوم الإرهابي على إسرائيل".

وأنهى النادى بيانه قائلا: "نحن قلقون بشأن أصدقائنا في إسرائيل ونقف معهم، وفي الوقت نفسه، نأمل في التعايش السلمي لجميع الناس في الشرق الأوسط".