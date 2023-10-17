مخاوف تصعيد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تفقد الذهب الدعم كملاذ آمن للاستثمار

استمر التراجع في أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن انتهى تأثير ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والذي ساعد الذهب على الارتفاع بنسبة 5.5% خلال الأسبوع الماضي، ليعود التركيز الآن على البيانات الاقتصادية الأمريكية وحديث رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس القادم.

وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم على هبوط طفيف للتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1923 دولارا للأونصة، وذلك بعد ان انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 0.6% وكان قد سجل أدنى مستوى عند 1908 دولارات للأونصة.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية مع بداية الأسبوع حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 4.763% يأتي هذا بعد انخفاض العائد خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4%.

وارتفاع عوائد السندات يأتي بالتزامن مع تماسك الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في 11 شهرا، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية اليوم بنسبة 0.1% بعد انخفاض معتدل يوم أمس ليستقر في التداول فوق المستوى 106.

ويعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة حيث لا يقدم الذهب عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عوائد مرتفعة خلال الفترة الحالية.

والذهب فقد الدعم بشكل مؤقت من الطلب على الملاذ الآمن بعد الارتفاع الكبير الذي سجله يوم الجمعة الماضية بسبب المخاوف من تصعيد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ولكن عطلة نهاية الأسبوع مرت بدون حدوق تطورات الأمر الذي دفع الذهب إلى التراجع منذ بداية الأسبوع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح.

والآن يعود التركيز في الأسواق على البيانات الاقتصادية التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، حيث ينتظر اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر ومن المتوقع أن تظهر ارتفاع بنسبة 0.3% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 0.6%.

ويعكس ارتفاع مبيعات التجزئة زيادة الإقبال على عمليات الشراء من قبل القطاع العائلي الأمريكي، وبالتالي يعمل هذا على زيادة التضخم، وهو الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على أسعار الذهب لأنه قد يدفع الفيدرالي إلى الاستمرار في التشديد النقدي لفترة أطول.

من جهة أخرى، يصدر اليوم مؤشر الإنتاج الصناعي عن الولايات المتحدة الأمريكية وهو أحد المؤشرات التي تعكس وضع النمو الاقتصادي الأمريكي، وارتفاع المؤشر يعكس مرونة الاقتصاد في تقبل سياسة الفيدرالي حتى الآن وقدرة الاقتصاد على الاستمرار في ظل سياسة التشديد النقدي للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويوم الخميس، سيكون موعد خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول والذي من المتوقع أن يتعرض للسياسة النقدية الحالية وتوقعات أسعار الفائدة خاصة بعد عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي خلال الفترة الماضية، والتي أشار معظمها إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة وأن الارتفاع الحالي في عوائد السندات الحكومية سيغني عن المزيد من قرارات رفع الفائدة.

ويذكر أن التسعير الحالي في الأسواق لقرار الفائدة في اجتماع الفيدرالي في شهر نوفمبر القادم يشير إلى احتمال بنسبة 93.8% بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50%.