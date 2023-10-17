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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة عصابة سرقة كابلات الإنترنت بالزيتون

أرشيفية
أرشيفية
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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي، في اتهامه بسرقة كابلات إحدى الشركات، لجلسة ٣٠ أكتوبر الجارى.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة كابلات الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة.

واكتشف الواقعة مدير سنترال، بعد التسبب فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة، وتبين من تفريغ الكاميرات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات، وعقب ضبطهم، تم تحرير محضر بالواقعة.

وبإحالتهم للنيابة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

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محكمة جنايات القاهرة سرقة كابلات إحدى الشركات سنترال الإنترنت
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