آليات مصرية تمهد الطريق في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

دخلت آليات مصرية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يفصل مصر عن قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بهدف تمهيد الطريق الذي دمره قصف إسرائيلي سابق.

وكشف مصدر لفضائية "سكاي نيوز عربية" أن الخطوة تهدف إلى إصلاح الطريق المتضرر بشدة، بانتظار صدور قرار بفتح المعبر والسماح بدخول المساعدات إلى أكثر من مليوني شخص محاصرين في قطاع غزة.

وكانت مصر أعلنت في وقت سابق أن معبر رفح غير مغلق من جانبها، بينما تحول ضربات جوية إسرائيلية في الجانب الفلسطيني دون عمله.

ولا توجد مؤشرات حتى الآن على فتح المعبر أمام شاحنات المساعدات الإنسانية، التي تحركت فجر الثلاثاء من مدينة العريش.

ووصلت الشاحنات وصلت قبل ساعات بانتظار الضوء الأخضر لدخول غزة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

واستقبلت مصر الآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية من عدة دول ومنظمات، علما أن المساعدات المصرية وحدها تجاوزت أكثر من ألف طن.