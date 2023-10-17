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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. "سلطة اللغة والأداء ما بين الشعبي والفصيح" بمكتبة القاهرة الكبرى

السبت .. سلطة اللغة
السبت .. "سلطة اللغة والأداء ما بين الشعبي والفصيح
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تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، وبالتعاون مع جمعية المحافظة على التراث المصري، يطلقان الملتقى الدولي الأول لغرفة 19 تحت عنوان "سلطة اللغة والأداء ما بين الشعبي والفصيح.. شعر الحب والغزل نموذجا"، برئاسة الأديبة والكاتبة إخلاص فرنسيس، والذي يقام على مدار يومي السبت والأحد 21 و22 أكتوبر الجاري. 

ويشهد الملتقى تكريم كل من الروائي الكبير والباحث الجزائري الدكتور واسيني الأعرج، والناقد الأدبي المصري الكبير الدكتور مدحت الجيار، حيث تبدأ فعاليات الملقى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ٢٠ أكتوبر الحالي بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، ويشهد اليوم الثاني جلسة ختامية تتضمن تكريم المشاركين من الساعة ٩ صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

ويجمع الملتقى كوكبة أدبية متميزة تضم أكثر من ٣٥ مشاركاً يمثلون ١٢ دولة عربية وأجنبية.

وتتضمن فعاليات الملتقى عددًا من المحاور، عن  الشعر المحكي والشعر الفصيح، وتتنوع الأوراق البحثية بين نقدية وتحليلية في مختلف الجوانب الأدبية من خلال مفهوم التراث والموروث الشعري والأدب الذاتي.

ويتميز هذا الملتقى بأن عمل اللجنة العلمية سيكون تقييميًّا وإرشاديًّا في أثناء فعاليات الملتقى، وذلك لإتاحة أكبر فرصة للمشاركين لتقديم إبداعهم، وكذلك إتاحة الفرصة للجميع لتبادل الخبرات فيما بينهم والتعرف إلى قامات إنسانية كبيرة وإبداعية من مختلف أرجاء الوطن العربي، إضافة إلى تمكين حلقة حوار التواصل بين الأجيال من أكثر من دولة، وعرض أكثر من منهج أدبي يمكن الإفادة منها باعتبارها حلقة من حلقات الحوار الإنساني.

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الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الدكتور مدحت الجيار الدكتورة نيفين القباج التضامن الاجتماعي التراث المصري المحافظة على التراث المصري جمعيه المحافظة على التراث المصرى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك مكتبة القاهرة الكبرى
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