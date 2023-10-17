حملة السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفداً من النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة النائبة سولاف درويش رئيس النقابة.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مقدماً التحية والترحيب من الحملة بالوفد والزيارة، مؤكداً على دور النقابة في نشر الوعي بقرارات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واصفًا القطاع المصرفي بالصلابة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، كما أن دورهم في إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة كان لهما الفضل في صلابة القطاع المصرفي، فضلا عن أن استراتيجية البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي تعد أحد أقوى الأسباب للمساعدة في زيادة قاعدة العملاء وزيارة عدد الفروع، والتي تعد أحد ركائز دعم الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أوضحت النقابة أن التوعية بالمشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني، وأن عملية رفع الوعي بإنجازات الدولة المصرية التي تحققت من القيادة السياسية مستمرة، مؤكدين على دعمهم للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من تقديرهم للدور الذي يقوم به المرشح على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

393403861_122109725816062457_7414810007249259512_n

393500676_122109725906062457_8443313589649364462_n

393508063_122109725894062457_2709330974990660856_n

393578946_122109724202062457_1837747918516166688_n

393613816_122109725966062457_618118360229304251_n

393617108_122109725918062457_7868942743274488385_n

393617221_122109724604062457_4253499737480117781_n

393626672_122109726026062457_5631123889930140354_n

393638616_122109724574062457_4822455115061563035_n

393649255_122109724226062457_1367896096527483041_n

393669227_122109726014062457_5427929937526635217_n

393671254_122109724436062457_7879415732536889109_n