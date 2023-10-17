لمحبي الأرز.. تناوله لا يسبب زيادة الوزن

يعد تناول الأرز جزءا أساسيا من الحياة اليومية لكثير من الشعوب في مختلف أنحاء العالم، برغم تأثيره على زيادة الوزن والسمنة، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أنه لا يعمل على ذلك بل له عدة فوائد.

بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فقد أوضحت روغوتا ديويكار، خبيرة تغذية، إن المرء لا يجب أن يشعر بالذنب بعد تناول الأرز، مؤكدة أن تناوله لا يتسبب في الإصابة بالسمنة، مؤكدة أن من يحاول إنقاص الوزن لن يحتاج إلى التخلص من الأرز.

وأضافت أن استبعاد الأرز من قائمة النظام الغذائي اليومي يمكن أن يؤدي لنتائج سلبية على البشرة والشعر والهضم.

كما أوضحت ديويكار أنه لا ينبغي للمرء أن يقارن بين أصناف الأرز، حيث لا يوجد أرز معين أفضل، شارحة أن نوع الأرز المتاح هو الأفضل.

وأردفت قائلة إنه لا يوجد حصة محددة مقترحة لتناول الأرز، لكن يجب على الشخص التأكد من أن طبق الأرز جزء من وجبة صحية، أي أن يتم تناوله ضمن وجبة غذائية تتضمن خضروات ومصادر للبروتين.

وأوضحت أن الطريقة الصحيحة لإعداد الأرز هي نقع الأرز لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسله، ومن ثم طبخه.