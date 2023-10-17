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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

استعدادًا لمعرض ISEF.. ورشة عمل تدريبية لمعلمي وطلاب الوادي الجديد

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه جرى تنفيذ ورشة عمل تدريبية لمعلمى وطلاب مدرسة بولاق للتعليم الأساسى ضمن الاستعداد والتجهيز لللمعرض التمهيدى للعلوم والهندسة "ISEF ").

ويأتى ذلك بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ومشاركة منسق عام المعرض بالمديرية.

وتعد مسابقة آيسف هي مسابقة دولية للعلوم والهندسة "Intel "ISEF International Science and Engineering Fair"، وتهتم بمجال البحوث العلمية في 17 مجالا بحثيا منها الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع، وتعد هذه المسابقة أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.

وفى سياق آخر وفق توجيهات سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد بإبراز النماذج الناجحة من العاملين بقطاع تعليم المحافظة والطلاب المتفوقين بشتى المجالات.

وبالتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجي، تم تكريم منى حسين عيد واعر مدرب معتمد بمبادرة “طور وغير” لدورها المتميز فى تنفيذ تدريبات لـ٢٠٠ طالب وطالبة على مستوى المحافظة on line ، كما تم تكريم طلاب مدرسة بولاق التعليم الأساسى الحاصلين على التدريب.

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