مصرع شخص سقط من بلكونة بالدقهلية.. والتحريات: "مريض نفسي"

لقي شخص بمحافظة الدقهلية مصرعه إثر سقوطه بالشارع من الدور الرابع بأحد المنازل في مدينة المنصورة، ليتبين أنه مريض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة .

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى العميد على فوزى خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ أهالي حارة سيدي متفرع من شارع المديرية القديمة دائرة القسم بسقوط شخص في الشارع من الدور الرابع بأحد المنازل.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط مواطن من الدور الرابع بحارة سيدى يونس - شارع المديرية القديمة - بجوار سوبر ماركت هاني، مما أدى إلى مصرعه.

وتبين أن المتوفي يدعى "یاسر فتحي أبو الفتوح عبد المجيد"، 46 عاماً ومقيم بالبساتين التابعة لكفر البطيخ مركز دمياط ومقيم منذ فترة بالمنصورة ويعاني من مرض نفسي.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.