بالفيديو.. نصر عبده: القضية الفلسطينية في قلب وعقل الدولة المصرية منذ بدء الصراع وحتى الآن

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، مدير تحرير “البوابة نيوز”: "لا بد أن نعزي أهلنا في فلسطين وأنفسنا وننقل لهم تعزية كل الشعب المصرية، وننقل لهم تعازينا في الشهداء الذين يتساقطوا كل لحظة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن آخر إحصائية كانت تشير إلى أن كل ساعة يكون هناك 14 شهيدًا من الشعب الفلسطيني.

وأضاف "نصر" في حواره لبرنامج "مباشر من مصر" على فضائية "المصرية"، أن زيارة كاثرين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي لمصر لن تكون الأولى ولا الأخيرة فالكل سيأتي لمصر لأنهم يعلمون جيدًا البُعد الاستراتيجي والأمني بين مصر وفلسطين، وأن الملف الفلسطيني دائمًا هو الشغل الشاغل وأن القضية الفلسطينية في قلب وعقل الدولة المصرية منذ بدء الصراع وحتى الآن.

وتابع، أن سياسة مصر كانت واضحة منذ البداية وحذرت من التصعيد واستهداف المدنيين وهدم المنازل، لكن كل دولة لها حسابات وتضع مصالحها ورعايها أولًا والكل يأتي إلى مصر من أجل إجلاء الرعايا عن طريق معبر رفح باعتباره الممر الآمن الوحيد حتى الآن.