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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد في 8 محافظات

المقر الجديد للتنظيم
المقر الجديد للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
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يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من ٨ محافظات هي(كفر الشيخ والدقهلية والغربية والقليوبية والبحيرة والاسكندرية ومطروح والوادي الجديد).

ويمكن للسيدات والسادة الممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، ويؤكد الجهاز على فتح باب التظلم من النتيجة لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات من اليوم الثاني لإعلان النتيجة ولمدة أسبوعين.

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الامتحان الالكتروني التربية والتعليم والتعليم الفني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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