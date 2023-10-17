"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد في 8 محافظات

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من ٨ محافظات هي(كفر الشيخ والدقهلية والغربية والقليوبية والبحيرة والاسكندرية ومطروح والوادي الجديد).

ويمكن للسيدات والسادة الممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، ويؤكد الجهاز على فتح باب التظلم من النتيجة لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات من اليوم الثاني لإعلان النتيجة ولمدة أسبوعين.