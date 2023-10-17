خلال جيتكس جلوبال 2023.. أڤايا تطلق رؤيتها لمستقبل تجارب العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي

تعلن أڤايا، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول تجارب العملاء، اليوم عن رؤيتها المبتكرة لمستقبل تجارب العملاء والموظفين، والذي يستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. يُسلط مفهوم "تجربة العملاء التوليدية"، المعروض لأول مرة في معرض جيتكس غلوبال في دبي، الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب العملاء وتحقيق تحول إيجابي في العمليات.

تشمل التأثيرات الإيجابية لهذا المفهوم الجديد تحسين تجارب الاستخدام للموظفين وزيادة رضا العملاء وتحسين العمليات بشكل شامل. ويتيح دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصة تجربة العملاء من أڤايا إمكانيات تساعد القادة في تطوير تجارب العملاء وتنفيذ نماذج تدفق الأعمال والحصول على رؤى استشرافية دقيقة وسهلة الاستخدام.

قال نضال أبو لطيف، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا: "نحن نعمل على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مراكز الاتصال، ليشمل قلب العمليات وتحسين تجارب العملاء بشكل شامل. تطور الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل فعال يعد محوريًا في رحلتنا نحو تحقيق تحول في تجارب العملاء."

وفقًا لتقارير حديثة، يخطط ثلثا المدراء التنفيذيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين خدمة العملاء في السنوات الثلاث المقبلة. يوفر مفهوم "تجربة العملاء التوليدية" من أڤايا رؤية شاملة حول كيفية تحقيق ذلك. وستتيح ثلاث حالات استخدام معروضة في معرض جيتكس غلوبال تسليط الضوء على قدرات القادة في تطوير نماذج تجربة العملاء ورسم مسارات تدفق العمل في المؤسسات.

تعكس هذه الحالات استخدام القدرة على مساعدة العملاء في الحصول على الخدمة المناسبة من خلال تكنولوجيا المعلومات وتوفير خريطة رحلة العميل الكاملة. كما توضح الحالة الثانية كيف يمكن لمدراء مراكز الاتصال الوصول إلى معلومات استشرافية بسهولة من خلال استخدام اللغة الطبيعية ضمن واجهات الحلول التكنولوجية. وتظهر الحالة الثالثة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم توصيات عامة بشأن تحسينات في مراكز الاتصال، باستخدام تحليل البيانات الذي تتيحه منصة تجربة العملاء من أڤايا.

تعرض أڤايا في معرض جيتكس غلوبال 2023 كيفية تمكين فرق العمل في المؤسسات العامة والخاصة من تحسين خدمة العملاء باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتمكين العملاء من التخطيط لرحلاتهم الرقمية المفضلة، بما يشمل نقاط الاتصال المتعددة مع عملاءهم. وستكشف الحلول المثبتة عن نجاحها في سيناريوهات عمل فعلية عن كيفية توسيع الاستثمارات الحالية ودعمها بقدرات جديدة لتحقيق تجارب استخدام أفضل.

أڤايا ترحب بزيارتكم لجناحها في جيتكس غلوبال 2023 بمركز دبي التجاري العالمي بين 16 و20 أكتوبر 2023.