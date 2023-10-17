فيتنام تؤكد تطور العلاقات مع روسيا رغم الصعوبات الدولية

أكد الرئيس الفيتنامي فو فان ثونج على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وهانوي، مشيرا إلى على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم /الثلاثاء/ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى "حزام واحد ـ طريق واحد" في العاصمة الصينية بكين، حيث بحث الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها سبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد ثونج ـ حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ على سعى فيتنام الدائم العمل على توطيد العلاقة مع روسيا بشكل بناء ومكثف خاصة في ظل الجهود والمساعدات الودية المستمرة التي تقدمها موسكو سواء في وقت الأزمات والحروب أو في إطار بناء الدولة وتطويرها.

وأعرب الرئيس الفيتنامي عن سعادته الغامرة إزاء التطور الذي حدث مؤخرا في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرص بلاده الشديد على الحفاظ على علاقاتها البناءة مع روسيا التي لم تتأثر بجائحة "كوفيد ـ 19" فيروس كورونا.