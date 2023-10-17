أستاذ العلوم السياسية: قمة القاهرة للسلام قد تتضمن حلولا جذرية لأزمة فلسطين

قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، إن قمة القاهرة للسلام قد تتضمن حلولا جذرية لأزمة فلسطين، لافتا إلى أن مصر قامت بالكثير من الخطوات الدبلوماسية خلال الأيام الماضية للعمل على حل الأزمة، خاصة بعد قرار رفض دخول الأجانب عبر معبر رفح إلا بدخول المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة من مصر وضعت الكثير من الضغوط والمسئولية على المجتمع الدولي أمام الشعوب فيما يتعلق بالدبلوماسية الإنسانية على اعتبار أنه لا يجوز الكيل بمكيالين أمام عبور مجموعة من الأجانب إلى دولهم بمقابل عدم عبور المساعدات ومقتل العديد من الفلسطينيين.

كما تابع أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، أن الاستجابة الأمريكية وزيارة بلينكن للقاهرة كانت خطوة موفقة مع دعمهم لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع رؤية مصرية واضحة حول عملية السلام في الشرق الأوسط وكيفية الخروج من الأزمة الحالية في فلسطين.