الولايات المتحدة ترحب باستئناف المحادثات بين الحكومة الفنزويلية مع المعارضة

رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة والمعارضة الفنزويلية استئناف حوارهما في بربادوس، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ترحب بإعلان ممثلي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة عن استئناف المفاوضات التي تقودها فنزويلا في بربادوس.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لتوحيد المجتمع الدولي لدعم عملية المفاوضات التي تقودها فنزويلا، إلى جانب الشركاء ذوي التفكير المماثل وأصدقاء فنزويلا الآخرين.

وكانت حكومة الرئيس الفنزويلي والمعارضة قد أعلنتا أمس استئناف المفاوضات المجمدة منذ نحو عام، لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة التي تمر بها، على أن يجتمع الطرفان مجددا في بربادوس.

وسيستأنف الجانبان عملية الحوار والتفاوض، التي تيسرها النرويج، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.