5 دول غربية تدعم دعوة باتيلي لليبيين لتسوية سياسية تمهد الطريق للانتخابات

عبرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، عن التأييد القوي لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي لكل القادة الليبيين إلى العمل معًا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية وحكومة موحدة”.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن الدول الغربية الخمس شددت على “أن المسار المتفق عليه بالإجماع، والذي يحظى بمشاركة من جميع الأطراف يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات ومستقبل السلام والوحدة والاستقرار والازدهار للشعب الليبي”.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، قد أثنى في إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، على التقدم الذي تم إحرازه على مسار العملية الانتخابية في ليبيا، مؤكدا أن الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل اللجنة، يوفر فرصة لكسر الجمود السياسي الحالي.

وأضاف أنه من المنظور السياسي، فإن القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا لا تزال دون حل، مشيرا إلى الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، وحذر من أن تلك الخلافات تضع العملية الانتخابية برمتها أمام خطر وقوع أزمة سياسية أخرى.