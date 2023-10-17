حبس متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس متهمة بسرقة مشغولات ذهبية وعرضها للبيع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطها الإجرامي.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام سيدة بعرض مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبالانتقال والفحص تبين أنها إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزتها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى مجهولين المصدر، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من منزل سيدة تعمل لديها بأسلوب “المغافلة”، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.