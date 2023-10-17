شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تدين الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال في غزة

أدان مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب بحق المدنيين والأطفال في قطاع غزة.. مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار الشوا ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ إلى سوء الاوضاع بشكل غير مسبوق في غزة جراء انقطاع التيار الكهربائي والمياه ومنع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى حوالي 2 مليون و350 ألف نسمة إجمالي عدد سكان القطاع، محذرا في الوقت نفسه من عواقب خطيرة جراء استمرار إسرائيل استهداف المدنيين العزل وقطع الإمدادات عن غزة.

وحمل المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي مسؤولية اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية والإجراءات التي من شأنها حماية المدنيين من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على غزة، وذلك استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحماية المدنيين وقت الحروب.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تبذل فيه العديد من الدول العربية والأوروبية جهودا حثيثة لاحتواء الوضع في غزة، وذلك عن طريق محادثات ولقاءات والتي كان آخرها المناقشات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس عبر اتصال هاتفي لبحث آخر مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن خطورة الموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين فضلا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.