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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كندا تدعو جميع الأطراف لحماية المدنيين في غزة

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
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دعت كندا، جميع الأطراف إلى حماية المدنيين من الأذى، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي في ضوء التطورات التى يشهدها قطاع غزة. 

وذكرت سفارة كندا بالقاهرة - في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي - أن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين تحدث إلى الصليب الأحمر الكندي والتحالف الإنساني والأونروا حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأضافت السفارة، في البيان، أن الوصول السريع ودون عوائق للإغاثة أمر ضروري لتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين في غزة، وشددت على أنه يجب حماية العاملين في المجال الإنساني وفقا للقانون الإنساني الدولي.

 

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كندا حماية المدنيين القانون الإنساني غزة
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