حبس متهمين بسرقة هواتف المواطنين بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ علي الدراجة النارية، والاستعلام عنها، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

وتعود البداية، عندما تم ضبط شخصين، حال استقلالهما دراجة نارية "دون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من (ربة منزل) حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهمـا اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، كما أضافا بارتكاب (7) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المُستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل هواتف - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة.