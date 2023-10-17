بالفيديو.. السفير الفلسطيني: نتعرض لمجازر دموية وحرب إبادة جماعية بشكل ممنهج

كشف دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: "ما يجري في قطاع غزة غير مسبوق في إطار الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال "اللوح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث يفوق كل تصور، فقطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة، ونتعرض لمجازر دموية، فنحن نعيش الآن كارثة إنسانية، موضحًا أن هناك حصارا كاملا وقطعا للمياه والكهرباء والأدوية والغذاء، وغلق معبر رفح، ورفض المعونات، مشددا على أنه تم تدمير أحياء ومناطق بأكملها.

وتابع، أنه تم تدمير ما يقارب من 15 مستشفى، والقطاع الطبي. يتعرض للتهديد يوميا، بالإضافة إلى استهداف ملاجئ الأونروا، موضحًا أن أهالي جنوب قطاع غزة فتحوا بيوتهم الآن لكل المواطنين، مؤكدا على أن فلسطين ترفض فكرة التهجير.