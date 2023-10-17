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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حاتم سكر يغيب عن تدريبات الزمالك الجماعية ويكتفي بالبرنامج التأهيلي

حاتم سكر
حاتم سكر
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خاض حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز .

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزة بالشكل المناسب. 

ولم يشارك حاتم سكر في باقي فقرات المران الذي أقيم على ملعب الترسانة وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، وتم الاكتفاء بأداء تدريبات الجيمانيزيوم فقط. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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حاتم سكر الزمالك نادي الزمالك
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