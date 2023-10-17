محافظ الجيزة يتابع ميدانيا العمل بمواقف السرفيس ويوجه بتكثيف الجهود لمنع تقسيم خطوط السير

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مفاجئة على موقف المريوطية الجديد بين شارعي الهرم والملك فيصل للتأكد من تواجد سيارات الميكروباص والالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة للركوب، وذلك فى إطار جولاته اليوميه للتواجد الميداني وسط المواطنين والاطلاع على شكاواهم والتوجيه بحلها ومتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ذات الإطار تابع محافظ الجيزة عمليات استقبال مواقف السرفيس بشارع السودان لحركة المواطنين، وذلك خلال ساعات الذروة للتأكد من توافر سيارات السرفيس بالعدد الكافى حيث يشهد الموقف كثافه كبيرة من قبل المواطنين.

كما حرص المحافظ على الإستماع للمواطنين من المترددين على المواقف للإطمئنان منهم على التزام السائقين بالأجرة التي يتم دفعها لخط السير ومدى رضاهم وأبرز الشكاوى التي تواجههم موجهاً ببحثها وسرعة الإستجابة لها.

وشدد راشد على محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف جهود الرقابة للقضاء على ظاهرة تقسيم خطوط السير وتوقيع غرامات فورية لمخالفات تعريفة الركوب والحفاظ علي مستوى نظافة المواقف ودورات المياه والتنسيق مع شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة لرفع أية مخلفات بمحيطها ورفع الإشغالات ومنع التعديات لتيسير حركة دخول وخروج السيارات والمواطنين وتخصيص موظف من إدارة السرفيس لتلقي اي شكاوي للمواطنين داخل المواقف تتعلق بخطوط السير أو من السائقين واتخاذ الإجراء اللازم حيالها، على أن يتم الدفع بسيارات إضافية لاستيعاب حركة المواطنين خلال فترات الذروة خاصه خطوط الشيخ زايد وأكتوبر وحلوان ودار السلام والمعادي.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ورؤساء أحياءاشرف تامر رئي حي الطالبية طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.