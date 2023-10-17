اقتصادية النواب: نثق في القيادة السياسية بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية وقمة القاهرة للسلام تعكس الرؤية الثاقبة لحل الأزمة

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موقف المجتمع الدولى حيال ممارسات جيش الاحتلال الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل يدعو للتساؤل، ففى الوقت الذى يدين ويشجب نجده يلتزم الصمت أمام ممارسات جيس الاحتلال الغاشمة.

وأكد القطامى؛ أن الجميع يثق فى القيادة السياسية فى التعامل مع الأزمة، قائلا: “نثق فى القيادة السياسية فى حل القضية، والأمر يتطلب دعم ومساندة من الدول العربية”، لافتا إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، تؤكد دور مصر الداعم للقضية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ أن دور مصر واضح للجميع من خلال دعم القضية الفلسطينية والعمل فى كافة الاتجاهات للوصول لحل عاجل.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه القمة فكرة مبتكرة تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته ولعل خير دليل على ذلك التلبية الكبيرة للدعوة لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، السبت المقبل، وهو ما يؤكد أن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.