تدريب إضافي لسيف الجزيري استعدادا لسموحة في الدوري

خاض سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني للفريق لتجهيز الجزيري للمباريات المقبلة .

وقام اللاعب بالركض حول الملعب عقب انتهاء المران وخاض تدريبات متنوعة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بعد خوض جميع فقرات المران الجماعي بشكل طبيعي سواء الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.