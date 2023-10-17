حفظ التحقيق في مصرع سيدة أسفل عجلات المترو بمصر القديمة

الثلاثاء 17/أكتوبر/2023 - 12:48 م

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحفظ التحقيق في واقعة مصرع سيدة بعدما، أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها أسفل عجلات المترو بمحطة مترو زهراء مصر القديمة قبل دقائق من إغلاقه، لعدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات أن المتوفاة، لقيت مصرعها في الحال وأدى الحادث إلى انقسام جسدها إلى جزئين، وجار الوقوف على ملابسات الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من رجال الأمن بمحطة مترو زهراء مصر القديمة، يفيد بمصرع سيدة عقب إلقاء نفسها أسفل عجلات المترو أثناء قدومه من محطة ماري جرجس اتجاه حلوان وبالانتقال والفحص تبين أنها سيدة في عقدها الثالث متوفاة، وتم إخطار النيابة للتحقيق، والتي أمرت بنقلها إلى مشرحة زينهم.



