وزير البترول يلتقي فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كريستينا لوبيلو رئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، بحضور السفير كريستيان برجر سفير الإتحاد الاوروبي بالقاهرة والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني والدكتور احمد البلتاجي مدير قطاع الطاقة بمفوضية الإتحاد الاوروبى بالقاهرة.

وقد تناول اللقاء جهود تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالعمل علي خفض الانبعاثات من قطاع البترول والتعاون في مجال الهيدروجين، وكذلك استعدادات المشاركة في فعاليات قمة المناخ المقبلة COP28 اوائل شهر ديسمبر بالامارات.

وشهد اللقاء توجيه الدعوة من مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الاوروبي كادري سيمسون الي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة ممثلا لمصر في الفعاليات والمبادرات التي يطلقها الاتحاد الأوروبى خلال قمة المناخ Cop28 والتي تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، وذلك في ظل الشراكة الوطيدة التي تتسم بها علاقات الجانبين.

ورحب الملا بالدعوة، مؤكدًا تقديره للشراكة الناجحة بين الجانبين و حرص الاتحاد الأوروبى علي دعم و مساندة قطاع البترول المصري في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى ما تحقق من مكاسب بيئية واقتصادية علي صعيد مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البترول بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى والتي كانت احد الإيجابيات التي تم ابرازها خلال مؤتمر حكاية وطن مؤخرا بحضور الرئيس السيسي.

وتم خلال اللقاء، استعراض جهود مسار التنفيذ الفعلي لمبادرات خفض الانبعاثات بقطاع البترول التي تم اطلاقها خلال مؤتمر المناخ الاخير بشرم الشيخ COP27 ، و تتضمن من بينها تنفيذ اهداف مبادرة خفض الميثان و دمجها في استراتيجية خفض الانبعاثات المصرية التي تتضمن عدة سيناريوهات للتنفيذ.

وتم التأكيد على أهمية العمل جنبًا إلى جنب لإتاحة التمويل اللازم لمشروعات خفض الانبعاثات كأحد اهم السبل لدفع وتيرة التنفيذ.

وأكد مسئولو الاتحاد الاوروبى خلال اللقاء أن مصر شريك هام في مجال الطاقة والعمل المناخي و ان الاتحاد الاوروبي حريص علي تواجد مصر كطرف اساسي في مشروعاته ومبادراته المختلفة.

كما تم استعراض الجهود الخاصة بتسريع الانتقال الطاقي في الإتحاد الاوروبي ومنها الاسراع بالقوانين والتشريعات اللازمة بذلك وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الاوروبي و الاستفادة من تكنولوجيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والتأكيد على أهمية بحث اقامة سوق للهيدروجين و الاسراع بتوفير التمويل للشركاء الدوليين في تنفيذ مشروعاته.

وأشار الملا في هذا الاطار إلى أهمية توجيه الاستثمارات في مجال اقامة خطوط نقل الهيدروجين لإستيعاب الانتاج المتوقع من الهيدروجين ودعم التوسع في استخداماته.