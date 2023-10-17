جيش الاحتلال يطلق قنابل فسفورية على الجنوب اللبناني

أفاد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل فسفورية على الجنوب اللبناني.

وتابع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقتي كفر حالا والعديسة جنوب لبنان، فيما نشبت الحرائق على الحدود اللبنانية جراء القضف الإسرائيلي.

كما لفت إلى وجود محاولات عديد لاختراق السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان، بينما توجد قذائف من أراضي لبنان تستهدف مستعمرة بالحدود الجنوبية.

وكثف يونيفيل من دورياتها على الخط الزرق في الجنوب اللبناني على خلفية استمرار القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل.