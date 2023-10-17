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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يطلق قنابل فسفورية على الجنوب اللبناني

لبنان
لبنان
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أفاد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل فسفورية على الجنوب اللبناني.

وتابع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقتي كفر حالا والعديسة جنوب لبنان، فيما نشبت الحرائق على الحدود اللبنانية جراء القضف الإسرائيلي.

كما لفت إلى وجود محاولات عديد لاختراق السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان، بينما توجد قذائف من أراضي لبنان تستهدف مستعمرة بالحدود الجنوبية.

وكثف يونيفيل من دورياتها على الخط الزرق في الجنوب اللبناني على خلفية استمرار القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل.

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الاحتلال إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الحدود اللبنانية القاهرة الاخبارية
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