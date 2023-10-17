الجارديان: الموقف في غزة سيخرج عن السيطرة حال اجتياح إسرائيل للقطاع

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية في مقال افتتاحي، أن الموقف في قطاع غزة سوف يخرج عن السيطرة في حال قيام إسرائيل باجتياح القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل ضد سكان القطاع سوف ينتج عنه تزايد مشاعر الكراهية بين الجانبين، موضحة أن هناك بالفعل آلاف من الفسلطينيين الذين لقوا حتفهم بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع والاستخدام المفرط للأسلحة المدفعية من جانب القوات الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال قيام إسرائيل بهجومها البري المرتقب سوف يؤدي ذلك إلى تدمير القطاع بالكامل، موضحة أن العديد من المنشأت التابعة للأمم المتحدة في القطاع والمستشفيات تعرضت لقصف عنيف إلى جانب مقتل العديد من الصحفيين.

ونوه المقال في هذا الصدد أن الجانب الإسرائيلي اعترف بالفعل أنه استهدف مواقع دون توجيه إنذار مسبق خلافا لما كان يحدث قبل ذلك.

وسلط المقال الضوء على موقف جماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بيتسليم" التي ترى أن قصف القوات الإسرائيلية وحصارها لقطاع غزة يمكن وصفه بأنه "سياسة انتقامية إجرامية".