بالفيديو.. الري: تنفيذ 1600 منشأة للحماية من السيول منذ 2014

قال الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الحماية من السيول ملف هام جدا نظرا لتأثيره المباشر على المواطنين والمنشآت، حيث انتبهت الدولة بشكل كبير جدا لهذا الملف وأعطته أولوية كبيرة منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن أعمال الحماية من أخطار السيول تتضمن إجراءات متنوعة يتم التعامل من خلالها لحماية المواطنين والمنشآت.

وأضاف "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك إجراءات بعيدة المدى تتمثل في مشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث إنه تم تنفيذ 1600 منشأ منذ عام 2014 حتى الآن في جميع المحافظات المعرضة لأخطار السيول وهي شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر ومحافظات الوجه القبلي.

وتابع، أن هذه المشروعات تستهدف حماية وحصاد كميات من المياه يتم استخدامها فيما بعد من جانب التجمعات اليدوية، حيث تتجمع المياه بشكل طبيعي في مَخرات السيول ثم يتم إنشاء السدود وتتجمع أمام السد لتكون البحيرة الموجودة أمام هذا السد.