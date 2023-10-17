وزيرة التخطيط تستعرض أهمية البرنامج القطري لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهمية البرنامج القطري لمعرفة وتحديد المراحل والنتائج والبرامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضافت الوزيرة، أن تجربة الإصلاح الاقتصادي والتي انطلقت منذ عام 2016 وتضمنت مجالات الطاقة والاستثمار وكل القطاعات ساهمت في ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي وتراجع في مؤشرات البطالة.

جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر إعلان البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

وأضافت الوزيرة أن برنامج الإصلاح المصري ساعد مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث قدمت مصر مساعدات مالية للأسر الأكثر فقرا والعمالة غير المنتظمة وغيرها من الإجراءات المالية التي قامت بها مصر.

وكانت قد بدأت فاعليات المؤتمر بعرض فيديو عن مسيرة مصر في الإصلاح الاقتصادي ورحلة إطلاق البرنامج القطري.