أستاذ علاقات دولية: قصف غزة وبداخلها أسرى إهانة لإسرائيل.. ونتنياهو انتهى

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن قصف غزة وبداخلها أسرى إهانة للإسرائيليين، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال في حالة تخبط وليس لديه خطة، ويشعر بقلق كبير جدا من الهجوم البري.

وأضاف «شعث» في مداخلة مع الإعلامي محمد جاد، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهى سياسيا، وأصبح في عداد الأموات، وهو شأن لا يعني الفلسطينيين؛ لأن كل الاحتلال الإسرائيلي سواء ما يسمى بالمتطرفين أو الأحزاب الصهيونية التي تدعي أحيانا أنها أحزابا علمانية ويسارية، جميعها تكن العداء الكامل للشعب الفلسطيني، وتواصل قتل وإبادة الفلسطينيين بأشكال وأساليب مختلفة.

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن قصف غزة وبداخلها أسرى إهانة للإسرائيليين، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال في حالة تخبط وليس لديه خطة، ويشعر بقلق كبير جدا من الهجوم البري.