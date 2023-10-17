راعي مصر: موتمر الأرامل والأيتام يقدم برنامجًا تثقيفيًّا وتعليميًّا وترفيهيًّا للفئات الأولى بالرعاية

الثلاثاء 17/أكتوبر/2023 - 12:11 م

قال المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي، إن المؤتمر السنوي للأرامل والأيتام الحادي عشر الذي نظمته المؤسسة على مدار 3 أيام بمدينة الغردقة تحت شعار "قادرة على التحدي" بحضور أكثر من ٤٠٠ سيدة وطفل قدم برنامجًا توعويًّا وتعليميًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا للفئات الأولى بالرعاية، وذلك من منطلق حرص المؤسسة على بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته على كافة المستويات.

وأشاد المستشار أمير رمزي - في تصريحات له في ختام المؤتمر- بتفاعل أهالينا من الفئات الأولى بالرعاية مع برنامج المؤتمر، وحرصهم على اكتساب مهارات جديدة ستنعكس بالايجاب على حياتهم اليومية.

من جهتها.. قالت نرمين فؤاد المدير التنفيذي لراعي مصر، إن الموتمر يقوم بدور مهم في تغيير بعض المفاهيم والعادات الخاطئة لدي السيدات والفتيات في القرى إلى جانب المشكلات التي تعاني منها السيدة الأرملة وكيفية التغلب عليها.

ونوهت بأن الموتمر قدم ندوات للفتيات والسيدات عن التمكين الاقتصادي وكيفية إدارة المشروعات حتى تكون المرأة قادرة على مواجهة التحديات وتنشئة أبناءها بشكل سليم، الى جانب التعامل مع الثورة التكنولوجية بشكل صحيح، فضلا عن تعليم الفتيات حدود التعامل وبناء الشخصية والنظافة وتعليم الأطفال كيفية قبول الآخر والثقة بالنفس.