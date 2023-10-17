حقيقة ظهور محمد صلاح بعلم فلسطين في مباراة مصر والجزائر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ"محمد صلاح"، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، متلحفًا بعلم فلسطين، عقب مباراة الفراعنة مع نظيره الجزائري، والتي أقيمت أمس الاثنين.

واتضح من البحث أن الصورة المنتشرة على نطاق واسع لقائد المنتخب الوطني، م مصر وهو يرتدي علم فلسطين غير حقيقية، والحقيقة أنها لـ محمد صلاح وهو يرتدي علم مصر أثناء الاحتفال بتتويج فريقه ليفربول بلقب كأس العالم الأندية 2019 في قطر وفوزه بجائزة أفضل لاعب فى البطولة.

الصورة مفبركة

الصورة الحقيقية

وتعادل المنتخب الوطني بهدف أما نظيره الجزائري، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات في آخر تجارب الفراعنة الودية، استعدادًا لتصفيات كأس العالم وبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.