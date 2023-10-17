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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التخطيط" تفتتح إعلان البرنامج الُقطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

هالة السعيد
هالة السعيد
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افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات مؤتمر اعلان البرنامج الُقطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور وزراء التجارة والصناعة والعمل، والكهرباء، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الدولة.

ويتيح البرنامج القطري العديد من المزايا والتى تتمثل في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية.

وأضافت أن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد على متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.

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التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
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