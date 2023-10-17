مائل للحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاربعاء؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى 21 درجة.