تعرف على جوائز الدورة الثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح

أسدل الستار على فعاليات الدورة الثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي أقيمت على مدار أسبوعين، بقصر ثقافة روض الفرج، في الفترة من 30 سبتمبر إلى 15 أكتوبر الحالي، تحت رعاية د. نيڨين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث شهد القصر، مساء الأحد، الحفل الختامي وإعلان جوائز المهرجان، بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من المسرحيين والنقاد والفنانين وأعضاء لجنتي التحكيم والندوات النقدية وقيادت قصور الثقافة والإعلاميين.

أعلنت لجنة التحكيم نتيجة العروض الفائزة بالمهرجان، الذي شارك به 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، وجاءت كالتالي:

المركز الأول: العرض المسرحي "رصد خان" محمد علي إبراهيم، المركز الثقافي بطنطا.

المركز الثاني: العرض المسرحي "خلل قاطع"، سلوى طارق قصر ثقافة الأنفوشي.

ثانيا: جائزة أفضل سينوغرافيا:

المركز الأول ديكور: لبنى الإمام، عن عرضي "مسافر ليل"، "أحفاد دافنشي" لقصر ثقافة الأنفوشي

المركز الثاني ديكور: آية عمار عن "صندوق سوناتا"، قصر ثقافة أسيوط.

شهادة تقدير أفضل إضاءة: محمد سعد عن "سجن النساء"، قصر ثقافة شبين الكوم.

شهادة تقدير أفضل أزياء: رامي عادل عن "الوردة والتاج"، قصر ثقافة الأنفوشي.

شهادة تقدير أفضل مكياج: ميرام سعد عن "رصد خان"، المركز الثقافي بطنطا.

ثالثا: جائزة أفضل ألحان:

المركز الأول: عمر صقر عن "دراما الشحاذين"، قصر ثقافة كفر الشيخ.

المركز الثاني: عصام سمير عن "حريم النار" قصر ثقافة السويس

رابعا: جائزة أفضل ممثل

المركز الأول: عبد الرحمن جميل عن "فتوات بولاق" لقصر ثقافة كفر الشيخ.

المركز الثاني: محمد نجله عن "آخر الشارع" لقصر ثقافة الأنفوشى.

خامسا: جائزة أفضل ممثلة

المركز الأول مناصفة بين مريم مصطفى وجنى أبو زيد، عن "أحفاد دافنشي" لقصر ثقافة الأنفوشي.

المركز الثاني مناصفة: دميانة سمير، عن "صندوق سوناتا"، قصر ثقافة أسيوط، وسارة أحمد عن "الأبواق والتوت البرى" لقصر ثقافة غزل المحلة.

شهادة تقدير للممثلة مريم الدسوقي، عن عرض "من القاتل" مركز الجيزة الثقافي.

سادسا: جائزة أفضل مخرج

-درع وشهادات التقدير:

المركز الأول: محمد سالم، عن "اليوم الأخير" لقصر ثقافة الإسماعيلية

المركز الثاني: أحمد علاء، عن "مسافر ليل" لقصر ثقافة الأنفوشي.

- شهادات تقدير

أوصت لجنة التحكيم باعتماد المخرجين التالية أسماؤهم وفقا للترتيب الأبجدي:

أحمد عمارة "كفر الشيخ"، عمر الحسيني "مركز الجيزة الثقافي"، مادونا هاني "قصر ثقافة أسيوط"، محمد بهجت "قصر ثقافة الأنفوشي"، محمد رأفت "قصر ثقافة غزل المحلة"، محمود فايد "المركز الثقافي بطنطا".

سابعا: جائزة أفضل عرض:

المركز الأول: عرض "اليوم الأخير" لقصر ثقافة الإسماعيلية

المركز الثاني: عرض "مسافر ليل" لقصر ثقافة الأنفوشي.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: عرض "أحفاد دافنشي" لقصر ثقافة الأنفوشي.

جائزة أفضل أداء جماعي: عرض "فتوات بولاق" لقصر ثقافة كفر الشيخ.

شهادة تقدير لعرض "من القاتل" لمركز الجيزة الثقافي.

شهادة تقدير لعرض "الأبواق والتوت البرى" لقصر ثقافة غزل المحلة.

وشهد الحفل الختامي تكريم أسماء الفنانين الراحلين بإهدائهم درع الهيئة وشهادات تقدير وهم الفنان الراحل محمد بطاوي تسلمتها زوجته، المخرج الراحل حمدى طلبة وتسلمها أبناؤه.

كما تم تكريم المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، المهندس محمد جابر مدير عام المسرح السابق، محمد الشحات مدير قصر ثقافة روض الفرج، كما تم تكريم مؤلف أوبريت الختام الفنان محمد مصطفى، مصمم الاستعراضات محمد العشري، والمخرج محمد طايع.

وكرم المهرجان أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا،

بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة الندوات النقدية المكونة من: د. داليا همام، د. محمد زعيمة، الناقد. عبد الناصر حنفى، الكاتب سعيد حجاج، المخرج حمدى حسين، د. لمياء أنور، المخرج محمد صابر، د. سامية حبيب، الكاتب سامح عثمان، المخرج شاذلي فرح، الناقد أحمد خميس، الكاتب محمود حامد، الناقد محمد مسعد.

كما كرم المهرجان الشاعر والكاتب الصحفي يسري حسان رئيس تحرير نشرة المهرجان.

إلى جانب تكريم مدربي الورش الفنية التى صاحبت فعاليات المهرجان، وأقيمت بعنوان "البناء الدرامى المغاير فى عروض نوادى المسرح نصا وصورة" وهم: الكاتب سعيد حجاج، د. أحمد عادل القضابي، الكاتب سامح عثمان، مصمم الديكور حازم شبل، الكاتب شاذلي فرح، المخرج حمدى حسين والمخرج السعيد منسي

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