"مشروعات النواب" تستعرض خطة عملها في دور الانعقاد الرابع

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خطة عمل اللجنة في دور الإنعقاد الرابع.

وقال " مرعي" ، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغيرة من القطاعات الداعم للإقتصاد الوطني، متابعا خلال إجتماع اللجنة أن من ضمن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة هي العمل علي تعديل قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 ، وقانون وحدات العام المتنقلة والعمل علي الإنتهاء منهم لإقرار تلك التعديلات بالجلسة العامة للبرلمان

وأشار " مرعي" إلي أنه نظراً للظروف الإقتصادية الحالية فاننا نعمل علي إعادة التعريف لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بحيث يتم رفع الحد الأقصي للمشروعات المتوسطة لـ 500 مليون جنيها وبالتالي يتبع جهاز المشروعات الصغيرة ويستفاد من مزايا القانون وكذلك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير يتم رفع الحد الأقصي لها للتواكب من الروف الإقتصادية الحالية

وقال "مرعي" انه سيتم دعوة جميع الجمعيات الاهلية العاملة في مجال التمويل ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وكل من له صلة بالمشروعات الصغيرة لمناقشة كل ما يتعلق بالجمعيات والتمويل ودعم المشروعات الصغيرة مشيراً إلي انه سيتم دعوة جهاز المشروعات الصغيرة وجميع رؤساء القطاع بالجهاز ،وكذلك دعوة هيئة تنمية الصناعة.