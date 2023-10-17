بدء تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية

بدأت اليوم الثلاثاء الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، على بعضهم البعض، وذلك حتى غداً الأربعاء.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه طبقاً للقانون من حق كل مرشح الاعتراض، لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين.

وكانت قد أعلنت الهيئة بالاسم من خلال الجريدة الرسمية، أسماء المرشحين في الكشف النهائي للانتخابات الرئاسية، وهم عبد الفتاح سعيد خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر.

وقد حددت مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر الجاري.

وتابعت الهيئة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح، يقوم كل مرشح باختيار رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدها وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد مؤخراً، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

ومن المقرر انطلاق الانتخابات في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.