رئيس زراعة الشيوخ: دعوة مصر لقمة دولية تضع العالم أمام مسئوليته تجاه القضية الفلسطينية

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، مشيرا إلي أنها خطوة هامة تضع دول العالم أمام مسئولياتها تجاه تلك القضية الإنسانية الهامة.

وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدعوة لعقد القمة الدولية تستهدف التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة للقضية الفلسطينية، لاسيما وأنها تشغل العالم علي مر السنين الممتدة منذ عام ١٩٤٨ .

وأضاف المهندس عبد السلام الجبلى، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت عبر التاريخ، حيث لها رؤية واضحة وهى أنه لا بديل عن حل الدولتين لأمن كل الأطراف الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، متابعا، وتلك القمة المنتظرة هى استكمال للجهود المصرية لحل القضية حلا سياسيا عادلا وشاملا، مشيرا إلي أن مصر دائما تتبنى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسيطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس، وكانت صاحبة الريادة الدولية في مختلف الجهود والمحاولات السابقة لحل تلك القضية، انطلاقا من حرصها علي القيام بدورها تجاه أشقائها من الدول العربية والإسلامية وكذلك حرصها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول.

ورأى الجبلي، أن تلك القمة الدولية المنتظرة الأسبوع المقبل ستكون فرصة كبيرة لإيجاد حلول واقعية للقضية الفلسطينية، وإنقاذ الشعب الفلسطيني، وذلك عبر الحوار والتشاور بين الدول المعنية، وتعزيز التفاهم المشترك بينهم، للتوصل إلي نتائج مرضية وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وإنقاذه مما يتعرض له من عدوان غاشم من جانب الاحتلال الاسرائيلى.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي، لتحمل مسئوليته تجاه ما يجرى الآن في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم واستهداف وحشي وعلنى للمدنيين والأطفال والنساء، واعتداء علي المقدسات الدينية وتوسيع الاستيطان، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية.