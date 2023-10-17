"البوابة نيوز" تنعى الزميل أحمد عز

الثلاثاء 17/أكتوبر/2023 - 11:11 ص

تنعى "البوابة نيوز" بخالص الحزن والأسى الزميل الصحفي أحمد عز، الذي رحل عن دنيانا بعد صراع مع المرض.

وتتقدم "البوابة نيوز" بخالص العزاء لأسرة الزميل داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي منذ قليل، وفاة الزميل وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": البقاء لله.. خالص العزاء في وفاة الزميل الصحفي أحمد عز العزيز الذي رحل عن دنيانا قبل قليل بعد صراع مع مرض السرطان.. اللهم اغفر له وارحمه وألهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلون.. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.